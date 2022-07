PF investiga garimpo clandestino em terra indígena no sudoeste do Pará

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (8) dois mandados de busca e apreensão, na terra indígena Xipaya, expedidos pela Justiça, no Pará. A ação é realizada no município de Novo Progresso, região sudoeste do estado. O objetivo da ação é combater o garimpo clandestino na terra indígena.

A PF foi comunicada sobre presença de garimpeiros na região por uma liderança indígena. A situação resultou num clima de tensão e da suspeita de conflitos iminentes na região. No decorrer das diligências, a Polícia identificou várias pessoas físicas e jurídicas em plena atividade exploratória. Eles utilizariam balsas e dragas entre outros apetrechos, incluindo a utilização ilegal de mercúrio, elemento poluente que causa sérios danos ao bioma.

Até o momento, ninguém foi preso durante a operação Escudo Xipaya. Alguns celulares foram apreendidos dos alvos das buscas. O material será submetido a perícia e análise para instrução do inquérito policial e continuação das investigações.