Polícia Federal prende homem por garimpo ilegal em terra indígena do Pará

Um homem foi preso pela Polícia Federal do Pará, em flagrante, por garimpo ilegal, posse de munições e de uma porção de ouro em condição irregular. A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (8), na área da Terra Indígena Ituna Itatá, que fica na município de Senador José Porfírio, sudoeste do estado. É a quinta pessoa presa na operação Donos da Terra, que investiga a extração irregular de minérios no território indígena.

Além da prisão, foi identificado outro ponto de garimpo ilegal, destruídos motores usados na extração do ouro e cumpridos mais dois mandados de busca e apreensão. Quando agentes da Polícia Federal, Ibama e Força Nacional chegaram a um garimpo ilegal próximo à vila Itatá, um homem fugiu pela floresta e outro foi preso em flagrante por suspeita de extrair recursos naturais sem autorização legal.

O suspeito foi autuado na Delegacia de Polícia Federal de Altamira e o material encaminhado para a perícia. Ele foi autuado com multa ambiental que pode passar de R$ 200 mil. Além disso, três motores avaliados em R$ 35 mil foram apreendidos e destruídos pelo Ibama, pela impossibilidade de retirar o equipamento da área.

VEJA MAIS

Esse foi o desdobramento da operação Donos da Terra, deflagrada na segunda-feira (6), para combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal na região sudoeste do Estado. Quatro pessoas já haviam sido presas na terça-feira, dia 7. Também houve apreensão de cinco armas de fogo, quatro balsas, duas pás carregadeiras, três motobombas, um gerador e uma voadeira.

As ações se estendem por dias devido às distâncias entre os locais com atividade suspeita, além de haver flagrantes e outras áreas irregulares que são descobertas com a chegada das equipes das forças de segurança.