Quatro homens foram presos em flagrante por prática de garimpo ilegal

Na manhã desta quarta-feira (8), quatro homens, cujas identidades não foram reveladas, foram presos em flagrante durante a Operação Donos da Terra, no sudoeste paraense. Eles são suspeitos de explorar ilegalmente matéria-prima e de poluir o meio ambiente.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), ao perceberem a presença da operação, os suspeitos afundaram uma balsa usada no garimpo e fugiram. Porém, a abordagem foi feita logo em seguida pelas equipes da PF em conjunto com o Ibama, Força Nacional e Funai.

Os detidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Altamira e autuados por crime contra o patrimônio, por produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal. Também são acusados de extração de recursos minerais sem autorização e poluição (artigo 2º da Lei nº 8.176/1991 e artigo 54 e 55 da Lei nº 9.605/98).

As penas pelos crimes, somadas, podem chegar a 10 anos de reclusão e multa. Após o procedimento, os presos foram encaminhados ao sistema penal estadual em Vitória do Xingu.

Sobre a Operação Donos da Terra

A operação Donos da Terra foi deflagrada na terça-feira (7) pela Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Força Nacional na Terra Indígena Ituna Itatá, TI mais desmatada de 2019, segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O objetivo da operação é fiscalizar e combater o desmatamento e o garimpo ilegal na região amazônica. A ação desta semana se concentra na Terra Indígena Ituna Itatá, que faz parte dos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, onde foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

Essa operação faz parte de um conjunto de ações chamado operação Guardiões do Bioma, criada pelo governo federal para cumprir os acordos internacionais firmados na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).