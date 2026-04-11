PF captura homem condenado por assalto a banco e homicídio no oeste do Pará

A Polícia Federal prendeu, na última sexta-feira (10), um homem condenado por assalto a banco e homicídio, que estava foragido da Justiça do Paraná há cerca de duas décadas. A captura ocorreu no município de Santarém, no Pará.

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De acordo com a PF, o suspeito foi localizado em uma área de zona rural da região. Contra ele, havia condenações que somam mais de 64 anos de prisão.

Durante a abordagem, o homem - que não teve a identidade divulgada por questões de segurança - tentou enganar os agentes apresentando um documento falso. Ainda assim, ele foi detido em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao complexo prisional de Santarém, onde permanece à disposição da Justiça.