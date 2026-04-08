Operação de combate a furtos e roubos prende dois homens em flagrante em Santarém

A Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante na terça-feira (7/4) durante a operação “Asfixia”, que teve o intuito de combater os crimes de roubos e furtos ocorridos em Santarém, oeste do Pará. O pontapé para a operação ocorreu a partir de denúncia apontando a localização de três suspeitos, que estariam em posse dos objetos subtraídos.

A ação foi feita pela 16ª Seccional Urbana de Santarém, com apoio da Polícia Militar. “No local, as equipes localizaram um homem e uma porção de entorpecente semelhante à cocaína, acondicionada em uma bolsa, dentro de um liquidificador industrial, no quarto do investigado”, relatou o delegado Erick Petterson, responsável pelas investigações.

Na cozinha da residência foram encontradas uma balança de precisão e sacos plásticos, usados na embalagem de drogas, bem como mais materiais entorpecentes semelhantes à cocaína, que estavam acondicionados em uma sacola branca dentro de uma panela; saquinhos plásticos contendo pasta base de material análogo à cocaína e uma porção de entorpecente semelhante à maconha, que foi encontrada dentro de uma geladeira.

“Além dos entorpecentes, os policiais ainda localizaram sacos plásticos, onde foram avistadas várias ferramentas, um aparelho de armazenamento de imagens (DVR) e dois rádios transmissores, bem como vários outros objetos provenientes dos furtos e roubos na cidade”, acrescentou o delegado.

Em continuidade às buscas, os policiais seguiram até a residência ao lado, onde estariam os demais suspeitos. “Ao avistarem os agentes, um deles empreendeu fuga; já o outro foi abordado no quintal da residência, portanto, invólucro com substância análoga à cocaína, bem como dinheiro, uma motocicleta, ferramentas, um aparelho celular, relógios e semijoias”, concluiu Erick.

Os dois capturados foram conduzidos para a delegacia, para a realização dos procedimentos legais cabíveis, onde foram autuados em flagrante por receptação dolosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Partes dos objetos recuperados já foram restituídas aos proprietários. As investigações seguem em andamento para localizar o suspeito foragido e identificar outros envolvidos nas ações criminosas.