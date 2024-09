pf apreende 39 kg de cocaína em navio boiadeiro em barcarena

Agentes da Polícia Federal apreenderam 39 quilos de cocaína em um navio ancorado no porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, no Pará. A apreensão ocorreu na sexta-feira (13) e partiu de fiscalização que havia iniciado, na quinta-feira (12), feita pela PF, junto com a Marinha do Brasil, Receita Federal - que tinham cães farejadores - e Guarda Portuária.

O navio, de transporte de bois, chegou da Europa ao porto na quarta-feira (11) e estava aguardando para ser carregado e voltar à Europa. Às 11 horas foram encontrados os primeiros blocos de cocaína, escondida em duto de dejeto do navio. Três horas mais tarde, outros tabletes foram achados, amarrados na embarcação, completando um total de 35.

Ainda segundo a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, ninguém foi preso, mas um inquérito policial foi aberto para apurar a origem e destino da droga e identificar os responsáveis pelo crime.