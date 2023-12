Mais de 7 kg de cocaína são apreendidos pela PF em embarcação, em Belém

Uma mala contendo mais de sete quilos de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal, no último domingo (10), em um porto localizado na Cidade Velha, em Belém. Os agentes informaram que o material ilícito teria chegado à capital paraense durante a manhã, em uma embarcação de passageiros, e que o proprietário da bagagem não foi localizado. Ninguém foi preso durante a ação.

Conforme informado pela PF, o navio onde a droga estava teria saído da cidade de Macapá, no estado do Amapá, na embarcação com centenas de passageiros. A apreensão ocorreu em uma diligência de rotina, realizada pelo Grupo de Polícia Marítima (Gepom) e Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF. A mala com a droga estava no convés da embarcação, juntamente com outras bagagens.

Droga apreendida (Imagem: Polícia Federal)

Ao abrir a maleta, os agentes constataram que a pasta de cocaína era o único conteúdo da mala. Levada à Superintendência da PF no Pará, a droga apreendida teve uma pesagem preliminar, ainda com a embalagem, de 7,741 quilos. A confirmação da substância e a pesagem final serão feitas pela perícia da PF. Segundo as autoridades, um inquérito policial será aberto para apurar quem são as pessoas envolvidas no transporte da cocaína.