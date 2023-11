PRF apreende 10 kg de cocaína no Pará; prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 1,8 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 kg de cocaína que estavam sendo transportados dentro do compartimento de bagagens de um ônibus, na tarde de quarta-feira (15), na BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a PRF, a estimativa é de que a apreensão causou um prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 milhões ao crime organizado.

Por volta das 16h, durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros, uma equipe da PRF abordou um ônibus que saiu do estado do Ceará.



Questionado sobre a origem e destino do veículo, o motorista informou que o ônibus é um cargueiro que traz confecção do estado do Ceará e que aproveita a viagem de retorno para realizar frete de mercadorias variadas.



Durante os procedimentos de fiscalização do veículo, os policiais encontraram 10 tabletes contendo uma substância análoga à cocaína no compartimento de bagagens, totalizando 10 kg. Por isso, o motorista e quatro passageiros foram encaminhados à Polícia Civil de Castanhal para prestarem esclarecimentos, em tese, por tráfico de drogas.