Venezuelano é preso com mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago, no Aeroporto de Belém

A Polícia Federal prendeu um passageiro venezuelano que havia engolido pelo menos 100 pílulas de cocaína, nesta quinta-feira (11), no Aeroporto Internacional de Belém. Ele embarcaria para Guarulhos, com destino a Chennai, no sul da Índia.

Ele havia chegado a Belém vindo de madrugada, de Paramaribo, no Suriname, e estava apenas com uma mochila, sem mala despachada. Entre Guarulhos e a Índia, faria conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A suspeita partiu de investigação do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF. Antes do voo a São Paulo, que seria às 18h, passou no raio-x, que atestou uma grande quantidade de pílulas com drogas; a estimativa é que possa ultrapassar 150.

O homem foi levado até o PSM Mário Pinotti para fazer a remoção da droga do organismo (Foto: Divulgação PF)

Após a prisão do passageiro, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, no Umarizal, onde permanece sob custódia de policiais federais. O atendimento médico é para que as pílulas sejam expelidas com menos risco à saúde, uma vez que, rompidas dentro do corpo, podem causar morte. A droga tende a ficar no corpo entre 24h e 36h e o peso médio das cápsulas costuma ser 10 gramas.

Depois que o exame de raio-x atestar a saída de toda a droga, o preso será levado à Superintendência da PF no Pará, onde será lavrado o flagrante, para então ser encaminhado ao Sistema Prisional.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)