Peritos criminais participam de busca e apreensão em caso de estupro, em Ananindeua

Peritos Criminais da Polícia Científica do Pará (PCEPA), por meio da Gerência de Perícias em Informática (GPI) e do Núcleo de Local de Crime Contra a Vida (NCCV), participaram no início da manhã desta quarta-feira (30/10) de ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um homem acusado de estupro de vulnerável, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém. A investigação foi coordenada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), vinculada à Polícia Civil do Pará.

Os policiais civis investigam se o acusado estuprou uma mulher de 28 anos, que estaria alcoolizada e drogada quando foi violentada sexualmente na casa dele no último dia 5 de julho. Ambos haviam estado em uma boate, no bairro do reduto, em Belém.

Exames

Após registrar a ocorrência, a Deam solicitou à Polícia Científica exames ao Setor de Biologia Forense, para identificação de esperma, e Toxicologia Forense, com a pesquisa de droga e uso de medicamentos, além de exame de alcoolemia, para identificar a quantidade de álcool no sangue.

Nesta busca e apreensão expedida pela 4ª Vara de Justiça de Ananindeua, peritos recolheram objetos pessoais do investigado, como camisas, bonés, calçados e escova dental, para fins de cruzamento de DNA coletados na vítima.

Para a equipe de informática foi solicitada a apreensão do aparelho celular e a extração de dados para verificar se o acusado fez gravações ilícitas da vítima, além de outras informações que possam auxiliar a elucidação do caso. Todos os itens recolhidos passarão por perícia.

O trabalho pericial, na avaliação da delegada Rafaella Campos, da Deam de Ananindeua, é fundamental para solucionar inquéritos policiais. “A Polícia Científica tem contribuído para o fechamento do inquérito, pois, com os exames periciais, podemos investigar de forma efetiva”, informou a delegada.