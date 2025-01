PC prende suspeito de assaltar e matar motorista de aplicativo no sudoeste do Pará

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva na quinta-feira (9/1) contra um suspeito pelo crime de latrocínio e efetuou a prisão em flagrante do indivíduo por uso de documento falso em Nova Marilândia, no estado de Mato Grosso. Segundo a PC, o roubo seguido de morte aconteceu no dia 6 de outubro de 2023, em Novo Progresso, que vitimou uma mulher, identificada como Francilma Brandão.

As investigações do crime apontaram que o suspeito havia solicitado uma corrida em um aplicativo e, no mesmo dia, o carro da motorista foi encontrado capotado na BR-163. Segundo a polícia, no dia 8 de outubro de 2023, o corpo da vítima foi localizado em uma área de mata, com sinais de estrangulamento.

O suspeito chegou a ser preso, mas foi posto em liberdade no dia 17 de novembro de 2023. No entanto, no dia 23 de novembro de 2023, um mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso contra o suspeito, que se encontrava na condição de foragido da Justiça.

Diante disso, as equipes de Castelo dos Sonhos iniciaram as diligências e constataram que o investigado havia assumido a identidade de outra pessoa e estaria utilizando um documento furtado. Por meio de pesquisas em diversas fontes, foi possível identificar a vítima dos documentos furtados, e os policiais civis conseguiram localizar o indivíduo em Nova Marilândia, região situada no Estado de Mato Grosso.

"A ação contou com o apoio da Delegacia de Arenápolis, da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT), para o cumprimento do mandado de prisão por latrocínio e a prisão em flagrante por uso de documento falso. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito um boletim de ocorrência registrado falsamente em nome da vítima, um celular com chip ativado e um cartão de crédito em nome de outra pessoa", explica o titular da Delegacia de Castelo dos Sonhos, delegado Marcelo Diniz.

Ainda segundo o delegado, a vítima que teve os documentos furtados foi localizada e orientada a regularizar a situação em relação a todas as contas e cadastros abertos de maneira criminosa em seu nome.

"O suspeito dos crimes foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias. A prisão do indivíduo demonstra a preocupação da PC em continuar garantindo a segurança para a população e também como é essencial o trabalho integrado entre as unidades policiais de diversos estados", reitera o delegado Marcelo Diniz.