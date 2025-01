PC prende suposto integrante de facção criminosa no bairro do Telégrafo, em Belém

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de integrar uma facção criminosa e que estava foragido do sistema penal paraense há mais de cinco anos. A recaptura aconteceu nesta segunda-feira (6/1), no bairro do Telégrafo, em Belém, após um mandado de prisão pela Vara Criminal da Comarca de Bragança, nordeste do Pará.

De acordo com a PC, o homem, que já havia sido condenado por roubo em Bragança, estava escondido na capital paraense. No momento da abordagem, o homem apresentou documentos falsos de identidade (RG) e CPF. Devido à tentativa de fraude, além do cumprimento do mandado de recaptura, foi dada voz de prisão em flagrante pelo uso de documento falso.

O preso já possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas, sendo identificado como integrante de uma facção criminosa que atua no Pará. Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade especializada da Polícia Civil, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil do Pará segue intensificando as ações de combate ao crime organizado e às facções criminosas que atuam no estado, visando à captura de indivíduos foragidos e à desarticulação dessas organizações", destacou o delegado Breno Ruffeil.