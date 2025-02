PC prende na Grande Belém, Santa Catarina e Goiás 12 suspeitos de integrar facção do Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu 12 suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua no território paraense. A operação ocorreu na quinta-feira (20/02) e nesta sexta-feira (21/02) na Região Metropolitana de Belém e nos estados de Santa Catarina (SC) e Goiás (GO).

Toda a ação aconteceu por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e contou com o apoio das Polícias Civis de SC e GO. No Pará, os mandados de prisão foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém e cumpridos nos bairros do Aurá, em Ananindeua, e no bairro Centro, em Marituba.

“No endereço de uma das investigadas, nós conseguimos localizar e apreender quase 80 quilos de drogas, documentos e vários aparelhos celulares. Nós demos voz de prisão a ela em flagrante delito por tráfico de entorpecentes. Ela também é investigada por transportar uma grande quantidade de drogas do sul do país para a Região Metropolitana de Belém”, explicou o delegado Breno Ruffeil, titular da DRFC.

Drogas apreendidas na casa de uma das suspeitas presas na Grande Belém. (Foto: Polícia Civil)

Seguindo a PC, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva contra outro alvo, considerado de alta periculosidade e que já está recluso no sistema prisional paraense. Ele é investigado por ser uma liderança na organização criminosa que atua no bairro do Aurá. Além disso, o suspeito é investigado por diversos homicídios a mando da facção.

“As nossas investigações prosseguem para localizar e dar cumprimento aos mandados prisionais dos demais indiciados. Esta é mais uma operação policial exitosa efetuada pela unidade na identificação e prisão de faccionados ocupantes dos mais diversos cargos e funções”, ressaltou o delegado Fausto Bulcão, diretor da DRCO.

Os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.