Membro de facção criminosa é preso por tentativa de homicídio qualificado em Castanhal

Sávio Júnior Sales Matos foi preso na sexta-feira (14), em Castanhal, no nordeste paraense, após a Polícia Civil cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Castanhal. O preso é investigado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra Vitor Santiago do Valle, ocorrido no dia 11 de janeiro deste ano, no bairro Florestal.

Segundo a polícia, a motivação do crime está relacionada a uma agressão de Vitor contra um morador da área, ​dias antes do atentado, sem a autorização da facção criminosa Comando Vermelho. Sávio Júnior, que exerce a função de “Disciplina” do grupo criminoso no bairro Milagre, foi identificado como responsável pela ação, que envolveu vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

O suspeito permanece à disposição da justiça, enquanto o processo segue em tramitação. A Polícia Civil continua com as investigações para apurar todas as circunstâncias do crime.