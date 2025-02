PC prende homem suspeito de roubar e estuprar atendente de loja em Barcarena

Um homem de 31 anos suspeito de assaltar e estuprar a atendente de uma loja que fica na Vila dos Cabanos, distrito de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, foi preso pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (6/2). De acordo com a PC, o crime aconteceu no dia 4 de outubro do ano passado, quando o investigado pediu ajuda financeira da vítima e, em seguida, roubou o celular dela e a abusou sexualmente.

Durante a apuração do crime, a polícia conseguiu identificar o suspeito, que foi reconhecido pela vítima e pelo receptador do celular dela. Conforme as autoridades, após o roubo do aparelho telefônico e antes do estupro, o suspeito ainda exigiu pagamento por meio de PIX à mulher.

Com isso, a Delegacia de Vila dos Cabanos realizou a operação “Ingratus”, para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Ele foi localizado na Estrada Velha do Cafezal, em Barcarena, por volta das 6h.

Depois de capturado, o suspeito foi levado até a delegacia de Vila dos Cabanos. A PC o deteve pelos crimes de roubo em concurso com estupro. Ele segue à disposição da Justiça.