Homem é espancado pela população após tentar estuprar família no Pará

Uma mulher e a filha dela, uma criança de 9 anos, sofreram uma tentativa de estupro dentro da própria residência na Comunidade Nova Esperança, região do Ituqui, em Santarém, no oeste paraense. O caso ocorreu no sábado (1º).

À imprensa local, a mulher deu detalhes do ocorrido. Ela relatou que o suspeito chegou invadindo a casa, tocando nas partes íntimas dela, que tentou se defender com uma faca.

Ao se desvencilhar do suspeito, a mulher conseguiu pedir ajuda por telefone. A mulher relatou ainda que, no momento em que a criança de 9 anos saiu do quarto, o homem foi em direção a ela ​para tentar estuprá-la. O homem ainda teria tentado atrair o outro filho da mulher, de apenas 4 anos, para abusar dele também.

A ajuda chegou às vítimas e o suspeito foi espancado pela população, que estava revoltada com a situação. Ele foi amarrado até a chegada da Polícia Militar.

A polícia encaminhou o suspeito para receber atendimento médico em uma unidade de saúde. As vítimas foram até a delegacia para registrar o caso. Por nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher de Santarém”. (Com informações do site O Impacto).