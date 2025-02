Padrasto suspeito de estuprar as duas enteadas é preso em Parauapebas

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (3), em Parauapebas, no sudeste paraense, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra as duas enteadas, com idades de 8 e 10 anos.

No mandado de prisão, o magistrado destaca que a materialidade do crime está baseada no depoimento do pai das crianças, em relatório psicológico da vítima de 10 anos, que corrobora com as declarações do pai, e em laudo de exame sexológico que descreve a existência de sinais de relação sexual.

A menina de 10 anos informou que os abusos começaram quando ela tinha entre 8 e ​9 anos de idade. Ela também contou que o padrasto cometeu o mesmo crime contra a irmã dela, de apenas 8 anos de idade.

Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) foram os responsáveis por cumprir o mandado de prisão preventiva expedido no domingo (2), pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas. O investigado foi apresentado na Delegacia de Polícia e está à disposição da justiça. (Com informações do Correio de Carajás).