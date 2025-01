Polícia Civil investiga médico suspeito de estuprar paciente durante atendimento no Pará

A Polícia Civil do Pará está investigando um médico, cuja identidade não foi divulgada, suspeito de ter estuprado uma adolescente durante um atendimento em uma unidade de saúde em Santarém, no oeste do estado. O caso está sendo conduzido, sob sigilo, pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). Até o momento, o médico não foi localizado e, por isso, ainda não prestou depoimento. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), informou que tem conhecimento e já investiga o caso.

De acordo com o sargento da Polícia Militar Arielton, em entrevista à imprensa santarena, a ocorrência foi registrada após uma denúncia feita pela mãe da suposta vítima ao Núcleo Integrado de Operações (NIOP).

“A gente foi informado pelo NIOP que uma mãe teria ligado informando que sua filha teria sido vítima de estupro. Fomos até o local. Falamos com a mãe da possível vítima. Ela relatou que sua filha relatou ter sido estuprada. Como o suspeito não estava no local, nós fomos até a casa dela e conduzimos a adolescente até a Deaca e apresentamos a situação ao delegado de plantão. [Ele] vai ouvir a vítima e também a mãe e abrir procedimento para apurar se realmente houve [o estupro]. Se de fato aconteceu, para que o responda a isso no rigor da lei. Informações de que foi em um posto de saúde, no momento de uma consulta, segundo a mãe”, informou o sargento.

Por nota, a Polícia Civil informou que “não houve prisão e a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Santarém apura o caso sob sigilo”.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Santarém informou que "tomou conhecimento das denúncias relacionadas ao suposto caso envolvendo um médico da UBS do bairro Salvação". "A pasta já iniciou a apuração dos fatos e reforça seu compromisso com a adoção de todas as medidas cabíveis, em conformidade com a legislação vigente", comunicou.