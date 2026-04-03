PC prende homem que invadiu casa e furtou galinhas no Marajó
Conforme as autoridades, ainda na mesma noite, ele foi até um estabelecimento comercial no bairro central, onde tentou adentrar clandestinamente
Allison Willon Silva Montello, de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil na última quarta-feira (1º/4), suspeito de furtar duas galinhas de uma casa em Soure, no Marajó. De acordo com a PC, por volta das 23h, o suspeito foi até o imóvel, que fica no bairro Pacoval, e subtraiu as aves, causando um prejuízo de R$ 100,00 ao proprietário.
Conforme as autoridades, ainda na mesma noite, ele foi até um estabelecimento comercial no bairro central, onde tentou adentrar clandestinamente. Apesar de ter forçado a porta e janela, Alisson não conseguiu entrar no local.
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Ainda acordo com a PC, ao ser surpreendido, ele agrediu uma das pessoas que tentou contê-lo, utilizando uma barra de ferro e desferindo um golpe contra a cabeça de uma das vítimas. Mesmo assim, ele foi detido em flagrante por furto, lesão corporal, ameaça qualificada e injúria. A polícia conduziu o suspeito até a delegacia do município e o colocou à disposição da Justiça.
Punição
O Código Penal brasileiro estabelece pena de um a quatro anos de prisão para o crime de furto. A punição aumenta um terço quando praticada durante o repouso noturno. Para o crime de lesão corporal, a pena é de três meses a um ano de reclusão. Já para o de ameaça, a pessoa que cometer esse delito pode pegar até seis meses de reclusão, a mesma punição para o crime de injúria.
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