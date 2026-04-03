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Polícia

PC prende homem que invadiu casa e furtou galinhas no Marajó

Conforme as autoridades, ainda na mesma noite, ele foi até um estabelecimento comercial no bairro central, onde tentou adentrar clandestinamente

O Liberal

Allison Willon Silva Montello, de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil na última quarta-feira (1º/4), suspeito de furtar duas galinhas de uma casa em Soure, no Marajó. De acordo com a PC, por volta das 23h, o suspeito foi até o imóvel, que fica no bairro Pacoval, e subtraiu as aves, causando um prejuízo de R$ 100,00 ao proprietário.

Conforme as autoridades, ainda na mesma noite, ele foi até um estabelecimento comercial no bairro central, onde tentou adentrar clandestinamente. Apesar de ter forçado a porta e janela, Alisson não conseguiu entrar no local.

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Ainda acordo com a PC, ao ser surpreendido, ele agrediu uma das pessoas que tentou contê-lo, utilizando uma barra de ferro e desferindo um golpe contra a cabeça de uma das vítimas. Mesmo assim, ele foi detido em flagrante por furto, lesão corporal, ameaça qualificada e injúria. A polícia conduziu o suspeito até a delegacia do município e o colocou à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece pena de um a quatro anos de prisão para o crime de furto. A punição aumenta um terço quando praticada durante o repouso noturno. Para o crime de lesão corporal, a pena é de três meses a um ano de reclusão. Já para o de ameaça, a pessoa que cometer esse delito pode pegar até seis meses de reclusão, a mesma punição para o crime de injúria.

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