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Polícia

Respondendo na Justiça 11 vezes por furto, homem é preso pelo mesmo crime no Marajó

Conforme as autoridades, o suspeito também responde por lesão corporal em contexto de violência doméstica e até mesmo homicídio nos municípios de Muaná, Abaetetuba e Curralinho

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais civis conduzindo o suspeito até a cela (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem, identificado apenas como Jaime, foi preso pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (2/4) em Muaná, no Marajó, suspeito de invadir uma casa e furtar um celular e R$ 350 em espécie. De acordo com a PC, o crime ocorreu por volta das 23h, em 18 de janeiro do ano passado. Jaime já responde a 11 crimes de furto.

As investigações policiais apontaram que Jaime estava em liberdade provisória, com medida cautelar do não cometimento de novos crimes dolosos e do recolhimento noturno. De acordo com a PC, antes disso ele havia obtido o mesmo benefício e o violado também pelo crime de furto.

Diante da gravidade dos fatos e da reiteração delitiva do investigado, a Polícia Civil representou, pela terceira vez, pela prisão preventiva de Jaime. Após manifestação favorável do MPPA, o Poder Judiciário deferiu o pedido e expediu o mandado, que foi cumprido na quinta (2/4) pela Delegacia de Muaná.

Ainda conforme as autoridades, além das 11 ações penais por furto, Jaime responde ao Poder Judiciário pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e até mesmo homicídio nos municípios de Muaná, Abaetetuba e Curralinho. Segundo a PC, desde que ele foi solto pela primeira vez, em setembro de 2025, múltiplas ocorrências foram registradas na Delegacia de Muaná, apontando-o como suspeito de novos crimes patrimoniais. Ele segue à disposição da Justiça. 

 

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