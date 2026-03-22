Polícia prende três homens por furto e com drogas em Parauapebas
Os policiais identificaram “TH” como autor de um furto ocorrido dias antes em uma residência no Bairro Beira Rio
Três homens foram presos com envolvimento de receptação e e tráfico de drogas, no município de Parauapebas, na tarde de sábado. Thiago Nunes de Jesus, conhecido como “TH”, de 40 anos, Jairo Nicácio, de 24 anos e João Gabriel Oliveira, de 26 anos, foram apresentados à Polícia Civil.
De acordo com o portal Correio de carajás, a prisão do trio foi realizada pela Polícia Militar na Rua Vasco da Gama, Bairro Nova Vida, por volta de 12h, no município de Parauapebas. A ação também resultou na recuperação de objetos furtados e na apreensão de entorpecentes.
Os policiais identificaram “TH” como autor de um furto ocorrido dias antes em uma residência no Bairro Beira Rio. Durante a abordagem, o suspeito teria confessado ter levado os objetos da casa, alegando que o imóvel estaria abandonado.
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