Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia prende três homens por furto e com drogas em Parauapebas

Os policiais identificaram “TH” como autor de um furto ocorrido dias antes em uma residência no Bairro Beira Rio

O Liberal
fonte

A ação também resultou na recuperação de objetos furtados e na apreensão de entorpecentes. (Divulgação PM)

Três homens foram presos com envolvimento de receptação e e tráfico de drogas, no município de Parauapebas, na tarde de sábado. Thiago Nunes de Jesus, conhecido como “TH”, de 40 anos, Jairo Nicácio, de 24 anos e João Gabriel Oliveira, de 26 anos, foram apresentados à Polícia Civil.

De acordo com o portal Correio de carajás, a prisão do trio foi realizada pela Polícia Militar na Rua Vasco da Gama, Bairro Nova Vida, por volta de 12h, no município de Parauapebas. A ação também resultou na recuperação de objetos furtados e na apreensão de entorpecentes.

Os policiais identificaram “TH” como autor de um furto ocorrido dias antes em uma residência no Bairro Beira Rio. Durante a abordagem, o suspeito teria confessado ter levado os objetos da casa, alegando que o imóvel estaria abandonado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia prende três homens por furto e com drogas em Parauapebas

Os policiais identificaram “TH” como autor de um furto ocorrido dias antes em uma residência no Bairro Beira Rio

22.03.26 15h38

ACIDENTE

Motociclista morre ao colidir com carreta na BR-316, em Castanhal

O grave acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo (22)

22.03.26 13h00

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após discussão dentro de curral em Novo Repartimento

O crime ocorreu na noite de sábado (21), na Vila Belo Monte

22.03.26 12h01

FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facada pelo companheiro em Redenção; suspeito é preso em flagrante

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (20)

22.03.26 10h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Polícia

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido há três dias em mata de Marapanim

Moradores participaram das buscas. Morte não foi esclarecida até então.

21.03.26 22h30

HOMICÍDIO

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido no bairro Paracuri, em Icoaraci

O crime ocorreu na noite de sábado (21)

22.03.26 8h51

Importunação sexual em Ananindeua

Jovem recebe tapa nas nádegas enquanto caminha em rua do Paar, em Ananindeua

Ato libidinoso aconteceu na tarde deste sábado (21). Vítima relata sensação de "impotência e indignação”.

21.03.26 19h32

POLÍCIA

Dois homens são mortos a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

Crime foi praticado por pessoas que estavam em um carro na rua Antônio Everdosa na tarde deste sábado (21)

21.03.26 18h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda