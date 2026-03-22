Polícia prende três homens por furto e com drogas em Parauapebas

Três homens foram presos com envolvimento de receptação e e tráfico de drogas, no município de Parauapebas, na tarde de sábado. Thiago Nunes de Jesus, conhecido como “TH”, de 40 anos, Jairo Nicácio, de 24 anos e João Gabriel Oliveira, de 26 anos, foram apresentados à Polícia Civil.

De acordo com o portal Correio de carajás, a prisão do trio foi realizada pela Polícia Militar na Rua Vasco da Gama, Bairro Nova Vida, por volta de 12h, no município de Parauapebas. A ação também resultou na recuperação de objetos furtados e na apreensão de entorpecentes.

Os policiais identificaram “TH” como autor de um furto ocorrido dias antes em uma residência no Bairro Beira Rio. Durante a abordagem, o suspeito teria confessado ter levado os objetos da casa, alegando que o imóvel estaria abandonado.