'Paulo da Terror' morre após ser alvo de ataque a tiros no bairro Sideral, em Belém

Paulo Emanuel da Silva Lisboa, de 26 anos, conhecido pelo apelido de “Paulo da Terror”, morreu após ser atacado a tiros no fim da noite de quarta-feira (12/2), na quadra 27 do conjunto Ariri Bolonha, no bairro Sideral, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que quatro homens, divididos em duas motocicletas, passaram pelo local atirando contra a vítima, que estava na via.

O 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na região, foi acionado ao caso pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) por volta das 23h40. Assim que a guarnição chegou ao local, encontrou Paulo deitado no chão, com vários tiros pelo corpo.

Ainda segundo as autoridades, a vítima chegou a ser socorrida em estado grave para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no HMUE.

Segundo a PM, a suspeita é de que o crime possa ter relação com briga de torcidas organizadas. Os policiais militares realizaram rondas para tentar localizar os suspeitos, mas não encontraram nada. O caso será investigado pela Delegacia da Cabanagem. As polícias Civil e Militar seguem atrás dos envolvidos.

Em nota, a PC informou trabalha para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio de Paullo Emanoel da Silva Lisboa, 26 anos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.