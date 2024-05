Suspeito de envolvimento na morte de torcedor do Paysandu é preso em Joinville (SC)

Um homem, suspeito de envolvimento na morte de um torcedor do Paysandu, foi capturado pela Polícia Civil do Pará na cidade de Joinville, em Santa Catarina (SC). A ação ocorreu na terça-feira (28), durante o cumprimento de um mandado de prisão. Segundo a PC, o preso é investigado por homicídio qualificado e associação criminosa. A morte de Yarlen Kauã Lobato dos Santos, que tinha 19 anos, ocorreu em fevereiro de 2023, após o jogo entre Remo e Paysandu.

Segundo as autoridades policiais, o suspeito é conhecido como um dos líderes de uma torcida organizada. “O ataque, previamente planejado, aconteceu no dia 4 de fevereiro do ano passado, após o 'Clássico Re-Pa', na avenida Independência, em Ananindeua. Na ação criminosa, o jovem foi agredido com barras de ferro. Posteriormente, a vítima foi submetida à internação hospitalar, no entanto, infelizmente, morreu em 9 de fevereiro”, detalha o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Após o serviço de investigação, a equipe descobriu o local onde o suspeito estava. Ele foi encontrado com o apoio da Delegacia de Homicídios (DH) de Joinville (SC). “Assim que a equipe obteve a localização do investigado, ele foi preso e conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário”, informa o delegado Fernando Rocha.

A Polícia Civil segue realizando buscas para que todos os envolvidos no crime sejam responsabilizados.