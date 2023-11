'Pato' e companheira são presos em Santarém; homem é suspeito de obrigar crianças a venderem drogas

Maria Josielma Araújo de Sousa e o companheiro dela, Rodrigo de Sousa Lima, conhecido como “Pato”, ambos de 24 anos, foram presos por tráfico de drogas, no bairro Conquista, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito detido, segundo a polícia, ocupava cargo de “disciplina” na facção criminosa Comando Vermelho e também obrigava crianças a comercializarem entorpecentes. O casal foi detido na noite de terça-feira (14).

O Investigador da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (D.R.E), Baiano, disse ao jornal O Impacto que Rodrigo fazia ameaças para moradores e, inclusive, policiais.

“Colocava diversas crianças pra vender em pequenas quantidades para ele, essas mesmas crianças são até obrigadas a trabalhar. Ele faz ameaças para vizinhos, policiais, são diversos tipos de crimes que têm envolvimento, muitos deles ainda sob investigação”, detalhou o investigador.

A prisão de Josielma e Rodrigo foi resultado de uma ação conjunta entre a DRE e o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), que faz o policiamento na área. Os agentes flagraram “Pato” em uma casa, que servia como depósito para esconder a droga. Ele estaria preparando pequenas quantidades do entorpecente que seriam comercializadas por menor.

Rodrigo, supostamente, contava com ajuda de “olheiros” do bairro para conseguir fugir da polícia. Eles passavam informações sobre a movimentação das forças de segurança pública. Além do suspeito, Maria Josielma foi levada à 16ª Seccional de Polícia Civil.