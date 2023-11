Turista do Ceará é morto a tiros em viagem a Porto de Galinhas

Um turista morador do Ceará, de 31 anos, foi morto a tiros durante passeio na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, no último domingo (12). Na ocasião, uma mulher também foi baleada e três pessoas, também do Ceará, foram presas em flagrante.

VEJA MAIS

Os autuados, segundo a polícia local, possuem envolvimento com o tráfico de drogas em Fortaleza. Ainda segundo os agentes, a motivação seria um conflito com a atividade criminosa da localidade.

A Polícia Militar, também por meio de nota, disse que após policiais do 18º BPM constatarem a morte do cearense, saíram em direção a uma pousada onde os suspeitos estariam hospedados.

"Ao chegarem ao local, os três já se preparavam para deixar a pousada. A esposa da vítima informou ao efetivo policial que, tanto seu esposo, quanto os suspeitos, faziam parte de uma facção criminosa do Ceará e que seu esposo havia pedido desligamento da facção, sendo jurado de morte por isso", disse a Polícia Militar.

A possível arma utilizada no crime foi entregue, à noite, na Delegacia de Polícia Civil de Porto de Galinhas, por "um homem que informou tê-la encontrado debaixo de seu carrinho de comércio, próximo ao local do crime", conforme a PM.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com