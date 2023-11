'Chicungunha' é preso com drogas e arma escondidas em casa, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua

Elionay Alves Nobre, mais conhecido como “Chicungunha”, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (13), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as equipes policiais das delegacias do Júlia Seffer e Aurá, vinculadas à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Segundo a polícia, com o suspeito foram encontradas 108 porções de entorpecentes análogos à maconha, além de um revólver calibre 38 carregado com seis munições intactas. Também foram apreendidos materiais utilizados na embalagem das drogas.

VEJA MAIS

A ação teve início depois que a polícia monitorou e se deslocou a dois endereços que serviam para a venda e apoio ao tráfico de drogas. No primeiro, localizado na passagem São Caetano, a droga estava escondida em uma geladeira. No mesmo local, os policiais encontraram o armamento em um cesto de roupa suja.

Elionay era a pessoa que estava no local e foi conduzida à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante. Na unidade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.