Pastor é preso em Santarém suspeito de estuprar integrante da mesma igreja

O pastor Evanio Pereira Cruz Gomes, de 36 anos, foi preso preventivamente na manhã de domingo (5) no bairro Ipanema, em Santarém, oeste do Pará. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por estupro. O crime teria sido cometido por ele em dezembro do ano passado contra uma integrante da igreja da qual Evanio fazia parte.

VEJA MAIS

A Vara Criminal de Itaituba, município no sudoeste do Estado, determinou a prisão imediata do pastor.

Logo após ser capturado, Evanio foi encaminhado por uma equipe da Polícia Civil à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Questionado pela imprensa, o suspeito alegou que não houve estupro e que a relação foi consensual. Segundo ele, o único “pecado” que cometeu foi adultério e não estupro.

Sobre o crime

No início de dezembro de 2022, Evanio teria entrado em contato com a vítima alegando que precisava falar com ela com urgência. Ele ofereceu carona para levá-la ao trabalho.

O pastor buscou a integrante da igreja na casa onde ela morava sozinha. A vítima disse à polícia que Evanio a levou para um lugar deserto.

Conforme os relatos da vítima, o religioso afirmou que tinha sonhos sexuais, ter desejo na vítima e que não conseguia ficar perto dela. Ele perguntou à integrante da igreja se tinha os mesmos sonhos eróticos. A vítima respondeu que não.

Ainda nos detalhes do depoimento da vítima, Evanio teria passado as mãos nas partes íntimas dela, a beijado a força, deitou o banco e consumiu o ato carnal. Ela conseguiu escapar quando o pastor supostamente tentou realizar sexo oral.

Apesar de tudo que ocorreu, o pastor ainda teria pedido perdão da vítima e alegou não cometer o crime outra vez. Entretanto, ela contou o que aconteceu para o namorado, que a orientou a gravar se o pastor tentasse algo novamente.

Em 27 de dezembro do ano passado, o suspeito entrou em contato com a vítima e contou que “seria a última vez, um presente de natal”. Ela aceitou apenas para denunciá-lo às autoridades. O encontro foi gravado no celular, porém Evanio apagou os registros. O aparelho passou por perícias para localizar a filmagem e outras provas que comprovassem o estupro.

Familiares da vítima formalizaram a denúncia contra Evanio. Ele permanece à disposição da Justiça e deve ser transferido para Itaituba nos próximos dias.