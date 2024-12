'Passado' e dono de loja de xerox são mortos a tiros em Jacareacanga

Marcos Vinícius Roque Cota e Edvan Sousa Barbosa, vulgo "Passado", ambos de 39 anos, foram mortos a tiros na madrugada de quinta-feira (26/12), na 5ª rua do bairro União, em Jacareacanga, sudoeste do Pará. De acordo com as autoridades, Marcos era dono de uma loja de xerox no município, enquanto Edvan era conhecido por praticar furtos na região. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

As autoridades foram informadas sobre o caso por volta das 4h30. Uma pessoa relatou à Polícia Civil ter ouvido estampidos de arma de fogo e barulho de uma suposta briga vindo da casa de Edvan.

A PC solicitou o apoio da Polícia Militar e se dirigiu ao endereço. Assim que os policiais chegaram no local, encontraram os corpos das duas vítimas. De acordo com o Giro Portal, uma testemunha relatou que, por volta das 4h, viu dois homens descendo de uma motocicleta Bros 160 vermelha e, em seguida, entrando no imóvel.

VEJA MAIS

Depois que o crime foi confirmado, a polícia isolou a cena do crime. Ainda conforme o Giro Portal, o corpo de Edvan apresentava três perfurações na região torácica, enquanto o de Marco tinha uma perfuração no ombro. Os corpos foram removidos pelo centro funerário da cidade.

De acordo com as autoridades, a suspeita é de que três homens tenham participado do crime. Segundo a polícia, um deles chegou a fugir com a motocicleta de Marcos e a deixou próximo de uma feira do município.

Além disso, os agentes souberam que, duas horas antes da morte das vítimas, dois homens invadiram a casa da irmã de Edvan procurando por ele. A hipótese é de que a dupla seja a mesma que está envolvida no crime.

Por enquanto, a motivação do crime é misteriosa. Nenhum dos criminosos ligados com a morte de Marcos e de Edvan foram presos. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Jacareacanga investiga o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para ajudar na apuração do crime.