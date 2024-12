'Passada' e mais outro homem são mortos a tiros em Jacareacanga

Marcos Vinícius Roque Cota, 39 anos, e Edvan Sousa Barbosa, conhecido pelo apelido "Passada", foram mortos a tiros na madrugada de quinta-feira (26/12), na 5ª rua do bairro União, em Jacareacanga, sudoeste do Pará. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com o Giro Portal, uma testemunha relatou que, por volta das 4h, viu dois homens descendo de uma motocicleta Bros 160 vermelha e, em seguida, entrando na casa de Edvan. A testemunha disse também que ouviu cinco disparos de arma de fogo, além de gritos.

VEJA MAIS

A Polícia Militar se dirigiu ao local do crime assim que soube o que tinha ocorrido e, ao chegar no endereço e constatar o duplo homicídio, isolou o perímetro. Ainda conforme o Giro Portal, o corpo de Edvan apresentava três perfurações na região torácica, enquanto o de Marco tinha uma perfuração no ombro. Os corpos foram removidos pelo centro funerário da cidade.

Segundo o Giro, Edvan seria conhecido pelas supostas práticas de furtos na região. No entanto, a polícia ainda apura se os crimes que Barbosa possivelmente cometeu tenham relação com a morte. Por enquanto, a motivação do crime é misteriosa.

Nenhum dos criminosos envolvidos na morte de Marcos e de Edvan foram presos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.