Parauapebas: Criança esfaqueada pela tia recebe alta e se recupera em casa

Uma criança de apenas 3 anos esfaqueada pela própria tia recebeu alta médica nesta segunda-feira (23) e já se recupera em casa, na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará.

O esfaqueamento aconteceu na última quarta-feira (18) dentro da casa onde a menina mora.

A vítima sofreu 13 facadas e foi subm​etida a uma cirurgia de emergência no Hospital Geral de Parauapebas. Apesar da gravidade do caso, nenhum órgão vital foi atingido, e a recuperação é considerada boa pelos familiares da garota.

A agressora, identificada como tia da criança, foi detida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). As circunstâncias do ataque estão sendo investigadas pela Polícia Civil.