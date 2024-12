PC investiga caso de menina de três anos esfaqueada pela tia em Parauapebas

Uma menina de três anos foi esfaqueada pela tia dentro da casa onde morava na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na quarta-feira (18/12), no bairro Liberdade, periferia do município. A Polícia Civil foi acionada e realizou a prisão da suspeita, que tem problemas mentais. A criança foi socorrida em estado grave para um hospital. O caso é investigado pela PC.

De acordo com as informações policiais, a mãe da menina pediu ajuda para um vizinho, que levou a criança para o hospital. Ele informou as autoridades policiais sobre o caso. Segundo o relato, a mãe da vítima saiu para comprar pão e deixou a menina sob os cuidados da irmã mais velha. No entanto, quando retornou para casa, encontrou a filha com várias lesões pelo corpo e vísceras expostas.

Na urgência de socorrer a filha, a mulher não acionou a Polícia Militar. No entanto, ela contou que a responsável pelo ataque seria a tia da criança, que possui problemas mentais, faz o uso de remédios controlados e teria tido um surto. A suspeita foi detida em flagrante pela PC na casa onde o crime ocorreu e aguarda os procedimentos legais. A faca usada no caso também foi apreendida. A criança teria sofrido mais de 20 perfurações e permanece internada na emergência do Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da menina.