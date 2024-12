Mulher morre após ser golpeada com vidro de garrafa quebrada em Altamira

Leidimar Marques Silva morreu após ser golpeada com o vidro de uma garrafa quebrada em Altamira, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de sábado (30/11), na saída de um show, no bairro Jardim Independente II. A suspeita de desferir o golpe fugiu do local.

Testemunhas relataram que Leidimar teria ido ao show com alguns amigos. Em certo momento, a suspeita se aproximou da vítima e desferiu o golpe com o gargalo da garrafa de vidro, que estava quebrada. O vidro atingiu a região da axila da vítima. As pessoas que estavam perto da vítima tentaram a socorrer e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No entanto, devido a gravidade, a mulher morreu.

Ainda de acordo com os relatos iniciais, a vítima não teve nenhum desentendimento dentro da casa de shows e os amigos de Leidimar não entendem o que pode ter motivado o ataque a ela. A suspeita de desferir o golpe saiu do local e não teria mais sido vista após a correria para socorrer a vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.