Adolescente de 16 anos é morta esfaqueada após discussão com companheiro no Marajó

Uma adolescente de 16 anos foi morta esfaqueada na cidade de Portel, no Marajó. O caso de feminicídio foi registrado no domingo (24/11) quando, segundo testemunhas, a jovem teria discutido com o companheiro, que é o principal suspeito e teria fugido do local. A morte aconteceu dentro da casa onde o casal vivia, no bairro da Portelinha. Vizinhos acionaram uma ambulância, mas a vítima não resistiu e morreu dentro da residência. O caso é investigado sob sigilo pela Polícia Civil.

De acordo com pessoas da área, o companheiro da adolescete seria maior de idade. As informações repassadas à polícia são que o casal estaria consumindo bebidas alcoólicas desde a noite de sábado (23). Na manhã do domingo (24), os vizinhos relataram que ouviram uma discussão entre o homem e a jovem. Não há detalhes sobre o que motivou a discussão, mas após a gritaria, a adolescente teria sido esfaqueada no local.

Vizinhos tentaram socorrer a vítima e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a jovem morreu antes da chegada dos paramédicos. Diante da morte, o caso foi informado para a PM, que foi ao local e constatou o assassinato. A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Civil e Científica. Após a perícia, o corpo da vítima foi removido e as autoridades policiais iniciaram as buscas para tentar localizar o principal suspeito do caso.

"A Polícia Civil informa que a delegacia de Portel apura o crime de feminicídio sob sigilo. O suspeito está foragido. Perícias foram solicitadas", disse a PC, em nota.