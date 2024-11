Homem armado com faca é detido após causar tumulto em estação de metrô

Um homem de 22 anos foi detido na última quinta-feira (14) na estação Eucaliptos, do metrô de São Paulo. Segundo as testemunhas, ele portava uma faca de cozinha e teria ameaçado outro passageiro com o objeto durante uma discussão.

Em vídeos que circulam na web, os passageiros aparecem no chão do metrô no momento em que a confusão acontece. Já em outro registro, é possível ver o homem fora do transporte sendo abordado e mostrando sua mochila para a equipe de segurança do local.

Por meio de nota, a concessionária ViaMobilidade, responsável pela operação da linha, afirmou a Polícia Militar foi acionada após o homem ter sido contigo pelos seguranças. Em seguida, o suspeito foi levado para 27ºDP por porte de arma branca, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.