Parauapebas: agente de trânsito vai a júri nesta terça (20) por feminicídio

Nesta terça-feira (20), o agente de trânsito Diógenes dos Santos Samaritano vai a julgamento sob a acusação de feminicídio. Ele é o principal suspeito da morte da esposa, Dayse Dyana Sousa e Silva, de 35 anos. O início do julgamento está marcado para as 8 horas, no Fórum Criminal, no Bairro Cidade Velha, na capital, e será presidido pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima, da 4ª Vara do Tribunal de Júri de Belém. O julgamento deve ser transmitido pelo site www.tjpa.jus.br.

Dayse foi encontrada morta no dia 31 de março de 2019, na casa onde morava com o companheiro, no bairro Parque dos Carajás, em Parauapebas, sudeste do Estado. De acordo com as informações levantadas pela Polícia Científica, a vítima foi agredida e atirada já desacordada pela janela do segundo andar da residência. Dayse deixou um filho que, atualmente, tem nove anos de idade e mora com a avó materna. Diógenes está sob custódia, cumprindo prisão preventiva.

Na época do crime, a defesa de Diógenes chegou a sustentar a tese de que a vítima teria se jogado da janela. Mas, para o Ministério Público, os laudos periciais descartam essa hipótese. A altura da queda, cuja janela estava no segundo pavimento, não chegava a quatro metros de altura, o que levou a perícia a levantar a suspeita de feminicídio. Além disso, os sinais de agressões e violência física no corpo da vítima também embasaram as conclusões da Polícia Científica.

A mãe de Dayse, que é advogada, revela que o velório da filha ocorreu com caixão fechado e que vinha evitando ver qualquer imagem da filha morta, mas que acabou vendo na última semana as fotos da perícia anexadas no processo. "Apenas os peritos e advogados entraram na casa. Eu não a vi nem no chão, nem no caixão. Mas aí, na última semana, eu estava lendo algumas páginas do processo no sistema [do Judiciário] e acabei encontrando essas fotos", conta Wilma Lemos. "Foi como se meu corpo todo entrasse em curto-circuito. Imagina, minha filha toda machucada, seus olhos e boca deformados, tamanha violência desse homem. A gente cria uma filha com todo o carinho, com todo o amor, para ser tratada desse jeito, ser agredida dessa maneira?”, desabafa Wilma.

A decisão pela realização do julgamento em Belém casou indignação nos amigos e familiares de Dayse. A mãe da vítima teme que os jurados, na capital, não tenham a dimensão do que se passou no caso que levou Dayse à morte. O desaforamento do caso para Belém, na avaliação da família, também impossibilita que a participação de familiares, amigos e movimentos sociais que, por diversas vezes, já se mobilizaram pedindo por justiça no caso. Apesar disso, Wilma está confiante.

“Que a justiça faça seu papel de punir esse ato cruel, esse ato violento, em que a minha filha teve a vida ceifada. Porque a gente vê isso quase todos os dias e, se nós não tivermos a atitude de cobrar do Judiciário, vai ficar impune. E esses agressores vão continuar sem uma severa punição. Porque eles não se acovardam, passam por cima até da lei. Então essa é uma punição pedagógica”, assevera a advogada. “Frágil ou não, a mulher precisa ser respeitada, precisa ter a vida preservada. A mulher gera vidas e nós estamos ceifando tantas mulheres, principalmente no sul e sudeste do Pará. Nós temos que acabar com essa violência”.

Outro crime

Em 2021, Diógenes Samaritano foi condenado por outro crime, cobrança de propina. Os indícios desta prática foram colhidos durante as investigações da morte de Dayse, quando a polícia encontrou na residência do casal uma farta documentação. Durante as abordagens, Diógenes apreendia ilegalmente carteiras de habilitação e documentos de veículos com alguma pendência com o Departamento de Trânsito (Detran) e só devolvia mediante o pagamento de uma espécie de “resgate” pela vítima. Ele ainda está recorrendo dessa sentença e, por isso, ainda não foi exonerado do cargo no Detran.