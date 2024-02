Suspeito de matar soldado da PM no interior do Pará é preso em Goiás

Cézar da Silva Souza, de 42 anos, suspeito de ter matado com três tiros o soldado Paulo Sérgio Gomes da Silva, da Polícia Militar, foi preso na tarde de domingo (18), na BR-153, em Uruaçu, região Norte de Goiás. O crime ocorreu no dia 13 deste mês, no bairro do Planalto, no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará.

Com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas, a Polícia Civil monitorou a movimentação de Cézar e da namorada dele, identificada apenas como Kauane, 18 anos. Em certo momento, já pela manhã de domingo (18), as autoridades tiveram a pista de que os dois estariam trafegando pela BR-153, no Tocantins.

A partir daí, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. Segundo a PM, o suspeito tem parentes em Goiás e era para lá onde ele estava indo. Pela tarde, foi montada uma barreira policial, com apoio da PRF e da Polícia Militar de Goiás. Por volta das 15h, um táxi que transportava quatro passageiros foi abordado. Entre os ocupantes estavam Cézar e Kauane.

As autoridades deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva que o suspeito tinha em aberto e encaminharam ele ao Presídio de Uruçu, em Goiás. A Polícia Civil do Pará informou que ele será conduzido para interrogatório e instrução do inquérito policial na Delegacia de Dom Eliseu. A previsão é de que na terça-feira (20), Cézar seja recambiado ao Pará.

O crime

O suspeito tinha uma desavença com o soldado Paulo Sérgio. A PM havia sido informada por outras pessoas que a vítima estava à paisana, em um bar, consumindo bebidas alcoólicas quando tudo ocorreu. César estava no mesmo estabelecimento, junto de Fabrício de Sousa, conhecido como "Zeca Urubu", que é outro homem que também tinha histórico de desentendimento com o PM.

Em certo momento, Paulo se encontrou com o suspeito no bar. Depois de uma conversa, Cesar foi embora. Assim que retornou ao bar, o suspeito chamou o PM para fora do local. Na sequência, ainda conforme o relato das autoridades, ele atirou contra o agente de segurança pública. O suspeito fugiu em uma motocicleta na companhia de uma mulher, que não teve o nome divulgado.

Paulo foi baleado no peito, na boca e no braço direito. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

Segundo a polícia, a arma utilizada para matar o militar pertencia a Fabrício. Na casa do suspeito, os militares encontraram duas armas longas. Por isso, “Zeca Urubu” foi preso por posse ilegal de arma de fogo.