Policial militar é morto a tiros após atentado, em Dom Eliseu

Um policial militar foi morto a tiros na noite de terça-feira (13), no bairro do Planalto, no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará. O PM foi identificado como Paulo Sergio Gomes da Silva e, conforme as informações iniciais, foi alvejado durante um atentado. O agente ainda foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

A Polícia Militar foi informada por populares que a vítima estava à paisana, em um bar, consumindo bebidas alcoólicas quando tudo ocorreu. Os moradores da área, que conheciam o PM, acionaram uma ambulância do Samu para realizar o socorro do agente de segurança.

Em nota, a Polícia Civil informa que o homicídio do policial militar é investigado pela delegacia de Dom Eliseu. Perícias foram solicitadas, testemunhas estão sendo ouvidas e a equipe trabalha para identificar o autor do crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.