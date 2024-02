PM morto em Barcarena: suspeito de envolvimento no crime morre em intervenção policial

Na tarde desta segunda-feira (12), um suspeito de envolvimento no atentado do soldado Lucas Henrique Aracati Saraiva, morto a tiros na madrugada de domingo (11) em um posto de combustíveis localizado próximo ao Trevo do Peteca, em Barcarena, trocou tiros com a polícia e acabou morrendo. O homem foi identificado como Vinícius Sales de Sena conhecido pelo apelido de Babidi.

De acordo com informações da equipe do motopatrulhamento do 14º Batalhão da Polícia Militar, em Vila dos Cabanos, a equipe estava dando continuidade com as buscas dos envolvidos na morte do soldado e teve a informação que Vinicius esteve no local do atentado em dois momentos, no que despertou suspeuta da polícia.

VEJA MAIS

Além disso, os policiais também tiveram a informação de que ele cometia crimes na área de Vila dos Cabanos e estava escondido. Os policiais descobriram o local da fuga de vinicius, mas quando chegaram ao local ele teria reagido com tiros. A guarnição revidou e ele foi atingido.

A equipe policial informou que ainda socorreu Vinicius e encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento de Vila dos Cabanos, mas ele não resistiu e morreu. Com ele, a polícia encontrou uma pistola Glock G25 calibre 380 com 10 munições intactas e duas munições deflagradas.

Prisão

Ainda na noite de domingo (11), fontes da Polícia Civil confirmaram a prisão de um suspeito de ​participação no homicídio do soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA), Lucas Henrique Aracati Saraiva. O homem foi para a Delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos legais.

De acordo com as informações, o homem detido é considerado “olheiro’’, ou seja, ele teria ficado atento ao movimento do estabelecimento e sinalizado o melhor momento para o crime.

O caso

O soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA), Lucas Henrique Aracati Saraiva, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (11) em um posto de combustíveis localizado próximo ao Trevo do Peteca, em Barcarena, nordeste do Pará. Câmeras de segurança do empreendimento registraram a ação criminosa.

No local, os policiais militares conseguiram apurar inicialmente que o soldado teria parado para abastecer sua moto e ficado ali. Quatro homens armados chegaram ao posto em um carro já atirando contra o militar, que tentou correr, como mostram as imagens dos equipamentos de segurança.