Polícia Civil prende suspeito de envolvimento na morte de PM em Barcarena

Na noite deste domingo (11), fontes da Polícia Civil confirmaram a prisão de um suspeito de ​participação no homicídio do soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA), Lucas Henrique Aracati Saraiva, assassinado a tiros em um posto de combustíveis em Barcarena, durante a madrugada deste domingo. O homem está na Delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos legais.

De acordo com as informações preliminares, o homem detido é considerado “olheiro’’, ou seja, ele teria ficado atento ao movimento do estabelecimento e sinalizado o melhor momento para o crime.

As equipes das Polícias Civil e Militar seguem com diligências na região para capturar os autores do homicídio.