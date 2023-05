​Paraense presa na Indonésia: Defesa apresenta provas nesta terça-feira (30)

Os advogados de defesa da jovem Manuela Vitória de Araújo Farias irão apresentar nesta terça-feira (30) as provas produzidas até aqui à justiça da Indonésia. O objetivo é livrar a jovem da pena de morte e, se possível, conseguir também uma pena menor que 12 anos, em caso de condenação à prisão. Ainda não há data para a leitura da sentença.

Segundo David Lira, que trabalha na defesa da jovem, durante a sustentação oral, os advogados vão manter as teses de que Manuela não tinha “domínio do fato” e não sabia o que estava levando para aquele país. Lira assegura que, assim como os outros dois advogados que estão na Indonésia, está confiante no fato de que a paraense pode escapar da pena de morte. Para ele, devido ao rápido andamento do processo, a sentença poderá sair ainda neste primeiro semestre.

Relembre o caso

Manuela era moradora do bairro do Guamá, em Belém, capital paraense, mas também tinha casa em Santa Catarina, onde mora a mãe. No dia 2​​7 de janeiro deste ano, ela foi indiciada por tráfico de drogas, após ter desembarcado em Bali, na Indonésia, com quase três quilos de entorpecentes.

O advogado Davi Lira alegou que ela foi usada como “mula do tráfico”, enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surf para ela no país asiático.