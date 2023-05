Paraense presa na Indonésia: fala da acusação é adiada para a próxima semana, diz advogado

A audiência de acusação da paraense presa na Indonésia, Manuela Vitória de Araújo Farias, 19 anos, que iria ocorrer nesta terça-feira (16) foi adiada. O advogado criminalista Davi Lira, que representa a jovem e a família dela, disse à redação integrada de O Liberal que a motivação do adiamento foi que as falas da acusação, no caso, do Ministério Público, “não estão prontas”.

O ato processual agora acontece na próxima semana, mais especificamente na terça-feira (23). Lira estima que sejam realizadas, pelo menos, mais duas audiências até que o julgamento de Manuela seja concluído.

​Os interrogatórios costumam ocorrer pela madrugada, já que o país asiático é 10 horas à frente do horário de Brasília, as sessões acabam acontecendo sempre entre 2h e 5h, conforme o relógio brasileiro.

Relembre o caso

Manuela era moradora do bairro do Guamá, em Belém, capital paraense, mas também tinha casa em Santa Catarina, onde mora a mãe. No dia 27 de janeiro ela foi indiciada por tráfico de drogas, após ter desembarcado em Bali, na Indonésia, com quase 3 kg de entorpecentes.

O advogado Davi Lira alegou que ela foi usada como “mula do tráfico”, enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surfe para ela no país asiático.