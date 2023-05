Paraense presa na Indonésia: chances de escapar da pena de morte aumentaram, diz defesa

As chances da paraense presa na Indonésia, Manuela Vitória de Araújo Farias, 19 anos, escapar da prisão perpétua e da pena de morte aumentaram após uma audiência realizada no País, nesta terça-feira (23), segundo informou o advogado criminalista Davi Lira da Silva, que representa a jovem e a família dela no Brasil, à reportagem de O LIBERAL. Segundo a defesa, o órgão acusatório demonstrou aceitação das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, que substituem pena de morte e prisão perpetua para detenção de até 12 anos.

“Primeiramente, ocorreu a audiência no dia 23 agora, normal, houve a sustentação da acusação pelo Ministério Público. A defesa ficou satisfeita com acusação apresentada porque o MP que pediu penas que excluíram tanto a prisão perpétua quanto a pena de morte. O MP requereu pena de prisão por tempo determinado de 12 anos. E foi redesignada a audiência em continuidade para sustentação em alegações de defesa para o dia 30 de maio. Então, a defesa espera conseguir ainda uma pena menor que essa pedida pelo MP, mas vai mais tranquila sabendo que a Manuela praticamente escapou tanto da prisão perpétua quanto da pena de morte. E o trabalho continua, a gente não sabe qual vai ser o entendimento do juiz, mas partimos da premissa que se a própria acusação não pleiteia a pena capital, o juiz não vai dá-la de ofício”, comentou Davi Lira da Silva.