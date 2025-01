Pará: PRF registra queda de 57% no número de acidentes durante operação 'Ano Novo'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou seis acidentes de trânsito, sendo três deles graves, durante a operação “Ano Novo 2024/2025”, realizada nas estradas e rodovias federais do Pará. A ação começou na última sexta (27/12) e terminou às 23h59 de quarta-feira (1º/1). No total, sete pessoas ficaram feridas e não houve registro de mortes. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a PRF contabilizou uma redução de 57% no total de sinistros de trânsito, 50% no número de sinistros graves e 100% no número de mortes. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2/1).

Segundo a PRF, foram fiscalizados 3.333 veículos e 3.901 pessoas. Além disso, foram realizados 2.576 testes de alcoolemia (bafômetro), com um total de 43 condutores autuados, sendo 15 por dirigir sob influência de álcool e 28 pela recusa ao teste.

Entre as infrações recorrentes durante os seis dias da operação estão: excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, condução de veículo não devidamente licenciado e dirigir veículo sem possuir CNH. Essas infrações resultaram em 349, 242, 147 e 103 autuações, respectivamente, conforme a polícia.

VEJA MAIS

Segundo a instituição, A fiscalização flagrou 242 ultrapassagens indevidas, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 172 motoristas foram autuados por realizar ultrapassagens irregulares.

No combate à criminalidade, 21 pessoas foram detidas, sendo 7 delas por alcoolemia. Além disso, 3 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados.