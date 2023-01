Operação ‘Ano Novo’ da PRF registra 9 acidentes e 3 mortes nas rodovias do Pará

Durante a Operação Ano Novo, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada nas estradas e rodovias federais do Pará, foram registrados um total de nove acidentes, sendo três considerados graves. Dessas ocorrências, três pessoas morreram. Os números do balanço da corporação foram divulgados nesta segunda-feira (2), correspondendo às ações cumpridas do dia 30 de dezembro de 2022 até as 23h59 do dia 1º de janeiro de 2023.

Na sexta-feira (30), por volta das 17h40, a PRF registrou no km 399 da BR-163, em Itaituba, um acidente do tipo colisão frontal envolvendo um veículo Voyage e uma caminhonete Toyota Hilux. O condutor da caminhonete morreu. Já no sábado (31), por volta das 4h, a Polícia Rodoviária Federal registrou no km 337 da BR-155, em Marabá, um acidente do tipo colisão transversal envolvendo um caminhão Volvo e um veículo Voyage com quatro ocupantes. Desses quatro ocupantes do veículo Voyage, uma pessoa morreu, outra ficou gravemente ferida e as outras duas tiveram lesões leves.

No domingo (1º), por volta das 3h, a corporação registrou no km 119 da BR-316, em Santa Maria do Pará, um acidente do tipo colisão transversal envolvendo um pedestre e uma motocicleta Honda. O pedestre morreu e o condutor da motocicleta ficou gravemente ferido. A corporação informou que os acidentes tiveram como causa principal a conduta inadequada de condutores.

Autuações

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 2.131 veículos e 2.695 pessoas. Foram realizados 937 testes de alcoolemia, com um total de 15 autuações. As outras infrações mais observadas foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e o não uso de cadeirinhas para crianças – com totais de 24, 43, 60 e 20 autuações, respectivamente.

Já no combate à criminalidade, oito pessoas foram detidas. Dessas, quatro pessoas foram detidas por alcoolemia. Durante a operação, foram apreendidos 10 kg de maconha na BR-230 em Altamira e suas armas de fogo e munições na BR-230 em Marabá.

As ações foram desenvolvidas de forma integrada, focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança - capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças.

Operação ‘Ano Novo’

Segundo a PRF, a ação faz parte da Operação Integrada Rodovida, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da Polícia Rodoviária Federal durante o ano. Abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, além de integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais com o objetivo de reduzir os índices de violência no trânsito.