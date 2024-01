Operação Ano Novo: 4 pessoas morreram nas estradas e rodovias federais do Pará, aponta PRF

A Operação Ano Novo 2023/2024, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou quatro mortes nas estradas e nas rodovias federais do Pará. Segundo o órgão, ocorreram 12 sinistros de trânsito considerados graves onde, além das mortes, outras sete pessoas ficaram feridas.

Iniciada na sexta-feira (29/12) e encerrada às 23h59 de segunda (1º), durante a operação foi apresentada uma diminuição de 70% no número de pessoas feridas e 50% no número de acidentes graves, se comparado com o mesmo período do ano anterior.

As ações realizadas pela PRF em todo o estado fazem parte da ‘Rodovida’, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF, durante o ano e que segue até o final do carnaval. Segundo os dados, foram fiscalizados 1.565 veículos e 1.883 pessoas. Além de terem sido feitos 1.172 testes de alcoolemia (bafômetro), com um total de 40 condutores autuados, sendo 03 por dirigir sob influência de álcool e 37 pela recusa ao teste.

Conforme a PRF, algumas das outras infrações mais observadas durante a operação foram: ultrapassagens indevidas, com 172 registros; não utilização do cinto de segurança, com 59 autuações; falta do capacete, com 57 constatações; e o não uso de cadeirinhas para crianças, onde 17 condutores foram autuados. A fiscalização flagrou 172 ultrapassagens indevidas, índice 91% maior que o registrado na mesma operação no ano passado, quando 90 motoristas foram autuados por realizar ultrapassagens de forma irregular.

Já no combate à criminalidade, 15 pessoas foram detidas. Dessas, 02 foram por alcoolemia. Além disso, 01 veículo com restrição de furto e roubo foi recuperado.