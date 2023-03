Operação da PRF resgata crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual no Acre

A Operação "Domiduca" da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada entre a última sexta-feira (03/03) e hoje (06/03), resgatou adolescentes vítimas de exploração sexual, prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo. As ações se concentraram no trecho da rodovia BR-317 que passa pela cidade de Brasiléia (AC), famoso pela presença de prostituição de menores de idade.

VEJA MAIS

Por volta das 2h do domingo (05/03), uma equipe policial flagrou duas meninas de 12 anos caminhando pela rodovia com sinais de embriaguez. Quando abordadas, as crianças alegaram que foram levadas por um motorista desconhecido até um motel, onde ingeriram bebidas alcoólicas e mantiveram relações sexuais em troca de dinheiro. Uma das garotas apresentava marcas semelhantes a mordidas em parte do ombro e no pescoço.

Diante dos relatos, policiais se deslocaram para o motel onde os crimes teriam ocorrido. Uma das funcionárias do local indicou o quarto usado pelo grupo e confirmou a placa do veículo do criminoso. Ao perceber a presença dos policiais, o proprietário do motel saiu de um do cômodo e sacou um revólver, porém foi contido pelos agentes e teve sua arma de fogo apreendida. O homem foi detido e levado à delegacia de Polícia Civil em Brasileia. As adolescentes foram levadas ao Conselho Tutelar regional como vítimas de estupro de vulnerável e de exploração sexual.

Segundo a PRF, o dono do motel responderá pelos crimes de hospedar crianças desacompanhadas dos pais ou responsáveis; fornecimento de produtos que podem causar dependência química em menores de idade; e resistência à prisão. O suspeito de estupro será investigado pela Polícia Civil.

Além deste caso, a operação também resgatou uma adolescente de 14 anos que foi flagrada ingerindo bebidas alcoólicas no mesmo trecho da BR-317.