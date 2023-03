Criança de 5 anos morre durante incêndio em apartamento; mãe é suspeita

Uma criança de 5 anos foi encontrada morta durante um incêndio na madrugada desta segunda-feira (06). A suspeita é que a própria mãe tenha ateado fogo no apartamento com a vítima dentro do imóvel. O combate ao fogo impediu que o incêndio atingisse outros apartamentos. Nas redes sociais, moradores da região compartilharam vídeos do momento do incêndio. Veja:

A suspeita, de 32 anos, atravessou de uma sacada para outra na tentativa de fugir do incêndio e se salvar. Ela foi presa por policiais militares.Testemunhas informaram que a mãe da vítima confessou ter ateado fogo na própria casa, mas disse que não tinha intenção de matar a criança. O incidente aconteceu em Taguatinga Norte, em Brasília.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para controlar as chamas e, quando chegou ao endereço, encontrou a vítima desacordada. A 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) investiga o caso como homicídio seguido de incêndio.

Segundo o CBMDF, os bombeiros tentaram reanimar a criança por 10 minutos, mas não conseguiram. O apartamento de dois quartos, sala e cozinha, ficava no 11º andar e foi praticamente todo consumido pelas chamas, com exceção de um dos quartos. O combate ao fogo impediu que o incêndio atingisse outros apartamentos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).