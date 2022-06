Menina de 7 anos salva dois irmãos e avô cadeirante de incêndio

Em um ato heróico, uma menina de 7 anos conseguiu salvar seus dois irmãos, de 5 e 3 anos, e o avô cadeirante de um incêndio de média proporção que tomou conta da residência onde os quatro moravam. A ocorrência foi registrada durante a tarde de terça-feira (21/06), em Santa Maria, no Distrito Federal.

Conforme testemunhas, um dos moradores da casa brincava com o isqueiro da responsável que cuidava das crianças e acabou iniciando o fogo pelo compartimento. No momento, a mulher havia saído para buscar o irmão mais novo, de 9 anos, na escola. Os vizinhos relataram ainda que a menina retirou os pequenos do imovél e correu para pedir ajuda para salvar o avô e apagar o fogo. Veja os estragos do incêndio:

Quarto das crianças ficou totalmente detruído. (Foto: Divulgação / CBMDF)

A vizinhança local conseguiu conter as chamas usando baldes de água e uma mangueira, porém, o quarto das crianças, que continha roupas, duas camas beliches, guarda roupa e uma cômoda, ficou totalmente carbonizado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) pagou apenas focos remanescentes de fogo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)