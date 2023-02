Mãe é denunciada por entregar filha de 7 anos à exploração sexual infantil

Na última quarta-feira (15), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou uma mãe suspeita de entregar a própria filha de sete anos à exploração sexual infantil. Os crimes de estupro de vulnerável teriam ocorrido em Pompéu, região Central do estado.

De acordo com a denúncia, a mulher fazia programas na presença da criança, em casa. Ela ainda permitia que dois dos clientes, um homem e um adolescente, abusassem sexualmente da vítima.

O MPMG denunciou a mulher pelos crimes sexuais na condição de garantidora, já que tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O órgão também ofereceu denúncia contra o homem que estuprava a menina e representou com pedido de internação provisória do adolescente.

A Promotoria de Justiça de Pompéu pediu a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil para cada investigado, e solicitou a decretação de arresto de bens do homem e do adolescente para a integral reparação dos danos.

A mãe e os investigados foram denunciados por diversos crimes, incluindo estupro de vulnerável duplamente majorado, continuidade delitiva, violência doméstica e familiar, associação criminosa majorada e corrupção de menores majorada, em concurso material.

O MPMG também pediu que o processo siga em segredo de Justiça e com prioridade de tramitação.