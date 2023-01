Suspeito de pedofilia fingia fazer selfies para gravar crianças

Um homem de 35 anos, suspeito de pedofilia, foi preso em flagrante na última quarta-feira (25) fingindo fazer selfies para filmar crianças em locais públicos e, também por armazenar materiais de pornografia infantil no próprio celular. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em um bar do Setor Aeroviário quando foi flagrado conversando com uma criança. Segundo os policiais, o suspeito foi localizado depois de denúncias anônimas. As autoridades policiais disseram que o homem confessou que saía para bares e restaurantes, onde encontrava crianças e filmava. Ele também confessou que já tinha passagens pela polícia por violência doméstica. O caso aconteceu em Goiás.

VEJA MAIS

No aparelho celular do suspeito, a PM também achou diversos comentários de cunho sexual em posts de famosas. Em um deles, ele escreveu: “Humm, essa delicinha. No colinho, hum delicinha, amei ver vocês”.

Em uma das publicações, ele fala abertamente sobre a filha de uma atriz, que é criança. Já em outro post, ele escreveu palavras de cunho sexual sobre famosas que postaram fotos em gravações de filme adolescente. Segundo a polícia, o homem chegou a postar um vídeo íntimo mostrando um pênis.

Incialmente, ele foi preso em flagrante por pedofilia, mas de acordo com Polícia Civil, existe uma suspeita de que ele tenha cometido estupro de vulnerável e, por isso, o homem também será investigado por este crime.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).